«Родовид Банк» сократил убыток в 7 раз - до 150,3 млн грн

«Родовид Банк» (г. Киев) в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократил убыток в 7 раз – до 150,327 млн грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, убыток банка в III квартале составил 82,5 млн грн, против 172,579 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-сентябре сократились на 1,6% и на 1 октября 2012 года составили 8,87 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 21%, до 226,5 млн грн, обязательства – на 0,1%, до 5,36 млрд грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 12,359 млрд грн, собственный капитал сократился на 3,8% – до 3,509 млрд грн.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет Министров Украины своим распоряжением создал на базе проблемного «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого является продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.

В 2011 году «Родовид Банк» сократил убыток по сравнению с 2010 годом в 3 раза – до 1,399 млрд грн.