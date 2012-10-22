Янукович хочет, чтобы между Украиной и Россией не было торговых ограничений

Москва. Президент Украины Виктор Янукович надеется на снятие ограничений в торговых отношениях между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заявления для прессы по результатам переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

В.Янукович констатировал, что сегодня товарооборот между Украиной и Россией вышел на докризисный уровень.

В то же время он надеется, что товарооборот будет увеличиваться.

«Мы не намерены останавливаться на достигнутом и едины во мнении, что следует и далее предпринимать шаги с целью поступательного наращивания объемов товарооборота», - сказал В.Янукович.

Президент Украины уверен, что способствовать этому будет взаимный отказ от применения различных ограничительных мер во взаимной торговле.

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