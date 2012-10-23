Международные кредиторы потребовали уволить всех налоговых инспекторов Греции

"Тройка" международных кредиторов Греции выдвинула требование немедленно уволить всех налоговых инспекторов из министерства финансов этой страны. Данный шаг призван повысить эффективность налоговиков и искоренить в их ведомстве коррупцию, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на СМИ Евросоюза.

Как передало электронное издание греческой газеты "Этнос", данное требование "вошло в конфиденциальный меморандум", подготовку которого сейчас завершают ЕС, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд. От содержания документа зависит вопрос выделения Афинам очередного транша кредита в соответствии с второй по счету программой оказания республике финансовой помощи.

Без этих средств Греция будет не в состоянии обслуживать свою внешнюю задолженность и будет вынуждена объявить дефолт, напоминают эксперты лондонского Сити.

По данным немецкой газеты "Вельт", увольнения в минфине могут состояться уже в ближайшую пятницу. Одновременно произойдет прием на службу 2235 новых налоговых инспекторов, с которыми решено заключить контракты сроком на три года без права продления. Условия найма также "предусматривают детальную проверку эффективности работы инспекторов каждые три месяца". В случае невыполнения установленных норм сбора налогов служащие подлежат немедленному увольнению.