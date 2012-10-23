В Украине значительно улучшились условия налогообложения - Doing Business-2013

Украина больше не является мировым аутсайдером в сфере налогообложения бизнеса, - свидетельствует опубликованный во вторник, 23 октября, очередной, десятый по счету, рейтинг условий ведения предпринимательской деятельности Всемирного банка и Международной финансовой корпорации («Ведение бизнеса 2013» - Doing Business-2013).

По показателю «налогообложение» Украина улучшила позиции сразу на 18 строчек, переместившись с одного из последних мест в рейтинге - 183-го на 165-ое.

«Процедура налогообложения (в Украине) была облегчена путем внедрения возможности электронного предоставления данных и оплаты для средних и крупных предприятий», - свидетельствует пресс-релиз, опубликованный во вторник в Вашингтоне составителями Doing Business-2013.

При этом, если ранее в Украине авторы доклада насчитывали 135 налоговых платежей и сборов для среднего предприятия, на обслуживание которых затрачивалось 657 часов в год, то по состоянию на 1 июня т.г. количество платежей сократилось до 28-ми, а затраты времени до 491 часа в год.

При этом в налоговой сфере Украина вошла в первую мировую десятку (6-е место) по улучшению показателя «удаленности от «передового рубежа», впервые введенного в прошлогоднем докладе Doing Business. Этот показатель помогает оценить, как меняется предпринимательская нормативно-правовая среда в той или иной стране по отношению к мировым лидерам по каждому из направлений исследования (за все годы, начиная с 2005-го). Оценивается по шкале от 0 (худший) до 100 (лучший) пунктов.

По данным нынешнего доклада, Украина улучшила показатели по налогообложению сразу на 31 пункт (от 16 до 47) по отношению к мировому лидеру в этой сфере - Объединенным Арабским Эмиратам (100 пунктов), где производится четыре налоговых платежа при затратах времени на уплату налогов - 12 часов (в год).

В целом позиции Украины в рейтинге «Ведение бизнеса-2013» улучшились на 15 позиций по сравнению с прошлым годом (152-ое место). При этом, как сообщает опубликованный авторами исследования пресс-релиз, Украина в нынешнем году вошла в тройку ведущих стран, продемонстрировавших наиболее значительные улучшения в облегчении ведения бизнеса за последний год (вслед за Польшей и Шри-Ланкой).

Одновременно увеличилось количество стран в рейтинге - с 181 до 183 - за счет двух добавившихся - Барбадоса и Мальты.