Население скупило валютных гособлигаций уже на 86,5 млн долл.

По оперативным данным, в течение первых десяти дней было размещено значительную часть от предложенного Министерством финансов Украины объема выпуска казначейских обязательств серии А на сумму почти 86,5 млн. долларов США.

Такие данные размещены на официальном сайте ведомства.

Напомним, что с 10 октября 2012 года Министерство финансов Украины начало размещения казначейских обязательств на предъявителя в документарной форме номинальной стоимостью 500 долларов США, сроком обращения 2 года, процентной ставкой 9,2% годовых и уплатой купонов каждые шесть месяцев. Размер дохода по каждому купону является фиксированным и составляет 23 доллара США.

Продажа казначейских обязательств для физических лиц осуществляется по всей территории Украины, почти в 500 учреждениях Ощадбанка.