Украина улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business-2013

Украина заняла 137-е место в проводимом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией международном рейтинге Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций.

Об это сказано в опубликованном отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC).

Как сообщает совместный пресс-релиз ВБ и IFC, наша страна вошла в первую тройку стран, наиболее значительно улучшивших условия ведения бизнеса за последний год (вслед за Польшей и Шри-Ланкой).

При этом Украина заняла первое место в регионе Центральной Европы и Восточной Азии, зафиксировав положительные реформы в сферах создания предприятий (рост со 116-й позиции до 50-й); «налогообложение» (со 183-й до 165-й); а также «регистрация собственности» (со 168-го места на 149-е).

По сообщению авторов доклада, «Украина упростила процесс создания предприятия, устранив минимальное требование к капиталу для регистрации компании, а также требование иметь нотариально заверенные учредительные документы для регистрации».

В налоговой сфере была внедрена возможность электронного предоставления данных и оплаты для средних и крупных предприятий (при этом количество налоговых платежей и время на их администрирование значительно сократилось).

В сфере регистрации собственности был ускорен процесс передачи недвижимости благодаря введению эффективных ограничений по срокам обработки соответствующих заявок в земельном кадастре в Киеве.

Направление, в котором у Украины наихудшие позиции, - получение разрешений на строительство (183-я позиция по сравнению со 182-й в прошлом году).

Сфера с наилучшими показателями для Украины - получение кредитов (23-е место в мировом рейтинге).

Первое место по условиям бизнеса седьмой год подряд занял Сингапур. Также в первой десятке стран с наиболее благоприятными условиями регулирования предпринимательской деятельности - Гонконг, Новая Зеландия, США, Дания, Норвегия, Великобритания, Республика Корея, Грузия и Австралия.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственной налоговой службы Александр Клименко прогнозировал улучшение общего рейтинга Украины в нынешнем году минимум на 14 позиций.

Нынешний доклад является 10-м по счету, в нем были проранжированы 185 стран (год назад - 183).