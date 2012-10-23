Торги на межбанке открылись ростом котировок

Во вторник, 23 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1700/8,1790 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2623/27, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6480/10,6615. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3031/33 (понедельник – 1,3043/45).

В понедельник, 22 октября, Нацбанк на рынок не выходил.