«Брокбизнесбанк» сократил прибыль в 9,3 раза

«Брокбизнесбанк» (г. Киев) в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сократил чистую прибыль в 9,3 раза – до 2,733 млн грн. Об этом говорится в квартальном отчете банка.

Согласно отчету, в III квартале 2012 года банк получил убыток 659 тыс. грн против прибыли 1,055 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-сентябре т.г. сократились на 7% и на 1 октября 2012 года составили 17,599 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов выросли на 10%, до 14,1 млрд грн, обязательства снизились на 11%, до 14,69 млрд грн.

Уставный капитал «Брокбизнесбанка» за указанный период увеличился на 24% – до 2,524 млрд грн, собственный капитал – на 20%, до 2,909 млрд грн.

Справка УНИАН. АБ «Брокбизнесбанк» (г. Киев) основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

«Брокбизнесбанк» в 2011 году сократил чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом – до 22,8 млн грн.