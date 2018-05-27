Национализированные банки "застряли" между выборами и кризисом

"Убитые" кризисом банки "Родовид", "Киев", "Укргазбанк" уже более трех лет находятся в коматозном состоянии, и когда наступит перелом, пока неизвестно. В этом состоянии банки пережили не одно правительство и не одного министра финансов и, судя по всему, вполне могут дождаться очередных преемников.

Все попытки подступиться к решению проблемы настолько осторожны, что каких-либо результатов просто не видно. Так, Минфин все никак не может выбрать консультанта-оценщика в вопросе приватизации «Укргазбанка» и банка «Киев». И не потому, что желающих слишком много, а как раз наоборот. А ведь оценка пакета - это, собственно, только подход к проведению конкурса по продаже. С другой стороны, настроения инвесторов и парламентские выборы позволяют Минфину не торопиться с принятием окончательного решения по банкам, взвесить все «за» и «против», чем он собственно и занимается последние три года. Учитывая неторопливость Минфина в определении дальнейшей судьбы банков, складывается впечатление, что там просто не знают, что с ними делать. А если и знают, то просто выжидают подходящего момента. Впрочем, выжидают как-то уж слишком долго.

Еще в 2009 году, когда кризис добрался до украинских банков, правительство потратило около 18 млрд грн бюджетных средств на докапитализацию трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В результате Минфин стал мажоритарным акционером в каждом из этих финансово-кредитных учреждений. На то время основной вопрос заключался в том, как спасать падающие банки, как стабилизировать их работу.

С момента перехода финучреждений под крыло государства прошло три года, вроде бы схлынула первая волна кризиса и на горизонте уже замаячила вторая, но возобновить нормальную работу банков так и не удалось. И это несмотря на значительные денежные инъекции в капитал.

Именитые оценщики к нам не спешат...

Помочь Минфину решить судьбу капитализированных банков должна была компания-консультант, выбрать которую должны были на тендере. Услуги таких консультантов планировалось оплатить за счет выпуска пятилетних облигаций внутреннего государственного займа на 15 млн грн. Так, постановлением КМУ ( от 9 марта 2011 №222) предусмотрено проведение «выпуска облигаций внутреннего государственного займа, для оплаты услуг советников, связанных с проведением мероприятий по приватизации банков, в капитализации которых приняло участие государство».

О намерении привлечь консультантов для решения вопроса приватизации капитализированных государством банков представители власти заявляли еще в начале прошлого года, однако соответствующий тендер был объявлен только в июле 2012 года. Весь объем работы, которую должна была выполнить компания-консультант, предлагалось разбить на два этапа. На первом этапе консультант должен был провести оценку пакетов акций «Укргазбанка» и банка «Киев», предоставить свои рекомендации относительно порядка проведения и подготовки плана продажи акций банков, а также рекомендации по отбору стратегического инвестора. Второй этап предусматривал подготовку рекомендаций, связанных уже непосредственно с продажей акций банков. Результатом выполнения второго этапа должно было стать заключение договора купли-продажи пакетов акций банков со стратегическим инвестором.

Требования к компаниям, желающим принять участие в тендере, Минфин определил достаточно жесткие. Так, компания - потенциальный участник тендера, кроме представительства в Украине, должна быть представлена офисами в не менее чем шести странах Европейского Союза. Кроме того, компания-претендент должна иметь двадцатилетний опыт предоставления консультаций правительствам в сфере продажи государственных банков или банков с госдолей и успешного сопровождения соответствующих договоров, в частности, не менее пяти лет опыта выполнения такой работы в странах Центральной и Восточной Европы. По всей видимости, устанавливая такие требования, Минфин ориентировался на компании «Большой четверки» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG).

«Требования к консультантам были довольно жестко выписаны. Многие компании, как, например, наша, просто не могли им соответствовать. По сути, это все писалось, скорее всего, для «Большой четверки», - говорит директор инвестиционно-банковского департамента инвестиционной компании Dragon Capital Виктор Марченко.

Однако из всей «Большой четверки» свою помощь в продаже «Укргазбанка» и банка «Киев» украинскому правительству предложила только компания Deloitte (ООО «Делойт и Туш»). Но поскольку предложение компании было единственным, проведенный Минфином тендер считается недействительным. О дате проведения повторного тендера по отбору консультанта в Минфине пока молчат.

По мнению старшего аналитика инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина» Евгения Гребенюка, именно необходимость работать с украинской властью, да еще и искать покупателя на не особо привлекательные для капиталовложений «Укргазбанк» и банк «Киев», вероятно, стали основной причиной фактически отсутствия интереса к вышеуказанному тендеру Минфина со стороны других компаний-консультантов.

«Работа с государственными органами всегда была проблемной в Украине, особенно для компаний, которые работают по западным стандартам прозрачности и корпоративного управления. А в данном конкретном случае ситуация еще и осложняется пикантностью задачи - продать национализированные банки», - отметил Гребенюк.

Стоит отметить, что расценки, которые выставила единственная компания, принявшая участие в тендере, оказались ниже ожиданий Минфина. Так, Deloitte запросила за свои услуги 16,187 млн грн (с НДС), при том что, по расчетам министерства, оплата услуг консультанта на первом этапе должна была обойтись госбюджету не более 2 млн грн (с НДС, по 1 млн грн на каждый банк), на втором — 0,131% от цены продажи пакета акций каждого из банков, но не более 13,2 млн грн (с НДС) для «Укргазбанка» и не более 4,7 млн грн (с НДС) для банка «Киев». Таким образом, мы получаем 16,2 млн грн предложения Deloitte против 19,9 млн грн максимального размера вознаграждения компании-консультанта, по расчетам Минфина. Хотя данная разница вполне может объясняться различными ожиданиями возможной цены пакетов акций банков.

Придержать, чтоб не продешевить

Поговорим об этих самых ожиданиях. На капитализацию и докапитализацию «Родовид Банка», «Укргазбанка» и банка «Киев» государство потратило 25,3 млрд грн. Самый большой кусок этого пирога достался «Родовид Банку» - 12,359 млрд грн, «Укргазбанк» получил немногим меньше — 9,3 млрд грн, а самый скромный получил банк «Киев» - 3,565 млрд грн. Без учета ресурсов, направленных в «Родовид Банк», из которого в сентябре 2011 года правительство решило сделать санационный банк, сумма госсредств, потраченных на капитализацию двух остальных банков, составляет 12,865 млрд грн.

Наверняка при продаже банков Минфин рассчитывает как минимум вернуть средства, израсходованные на их капитализацию. В то же время в министерстве, вероятно, понимают, что при текущих настроениях инвесторов выполнить такую задачу будет весьма проблематично. К тому же Минфин пока не получал ни одного обращения со стороны потенциальных покупателей.

Если Минфин все же настроен продавать банки именно сейчас, то он должен будет идти на уступки в части цены, что маловероятно.

«Изначальная идея продажи национализированных банков инвестором и возврат ранее потраченных государством средств в данный момент выглядит нереализуемой ввиду отсутствия покупателей по приемлемой цене на фоне мирового экономического спада», - говорит старший аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Мария Малюкова.

По словам Е.Гребенюка, в существующей ситуации продать «Укргазбанк» и банк «Киев» можно только со значительным дисконтом.

«Эти банки в сегодняшних рыночных условиях будет сложно продать более чем за 30% их капитала, и то это оптимистичный сценарий. Но я уверен, что консультанту будет чрезвычайно трудно убедить государство принять такой дисконт по этим банкам», - говорит Е.Гребенюк.

Лучше меньше, да лучше

Впрочем, активно обсуждаются и другие, альтернативные продаже, варианты решения вопроса с проблемными банками. Например, объединение этих банков в один или присоединение проблемного банка к стабильно работающему госуфинучреждению. В этом контексте стоит вспомнить о тезисе "переход количества в качество" и о том, что банков в стране ни много ни мало, а 175. Да и в госсобственности тоже находится не так уж мало банков - 5 ("Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Родовид Банк", "Укргазбанк", "Киев"). И у государства наверняка побаливает голова от забот с таким количеством собственных финучреждений.

В конце сентября председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов в интервью газете «Зеркало недели» сообщил, что рабочие активы банка «Киев» планируется передать «Укргазбанку». Это могло означать, что рассматривается вариант присоединения банка «Киев» к «Укргазбанку», однако такую информацию в Минфине не подтвердили, заявив лишь об отсутствии на сегодня оснований для ликвидации банка «Киев».

По мнению В.Марченко, объединение банков действительно могло бы повысить их привлекательность для инвесторов, но такое объединение нужно было проводить намного раньше.

«Вероятно, можно было бы говорить присоединении, это наверно было бы лучше, это мировая практика, но нужно было это рассматривать в 2009 году а не сейчас» - говорит В.Марченко.

В январе-сентябре 2012 г. прибыль «Укргазбанка» составила 290,775 млн грн, против 3,6 млрд грн убытка за соответствующий период 2011 г. Прибыль банка «Киев» за отчетный период снизилась в 3,9 раза - до 2,959 млн грн.

Альтернативой продажи банков «Киев» и «Укргазбанк» также могло бы стать присоединение их к более крупным и более стабильным госбанкам - «Ощадбанку» или «Укрэксимбанку».

Эксперты отмечают, что с учетом ситуации, сложившейся на рынках, и пессимистических настроений инвесторов такое решение выглядит наиболее перспективным. Главное, чтобы такое присоединение не навредило работе финансово стабильных банков. "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" вполне могли бы пойти на это, если бы им была гарантирована финподдержка государства в случае, если после такого присоединения ситуация вдруг начнет развиваться по негативному сценарию.

Как бы там ни было, к вопросу «Укргазбанка» и банка «Киев» Минфин, по всей видимости, вернется уже в 2013 году, когда страна немного придет в себя после парламентских выборов. Когда внутриполитическая обстановка, а может и внешнеэкономическая, приобретут более ясные очертания, у Минфина появится возможность наконец-то окончательно определится с направлением действий. Впрочем, учитывая не слишком оптимистичные прогнозы аналитиков относительно восстановления мировой экономики, можно с уверенностью говорить, что найти покупателя на банки будет так же непросто. Хотя не исключено, что после выборов вопрос продажи национализированных банков станет «головной болью» уже других чиновников.

Алексей Савченко (УНИАН)