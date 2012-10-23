Украина поддерживает любые возможности возобновления взаимодействия с МВФ - Хорошковский

Украина поддерживает любые возможности возобновления взаимодействия с МВФ.

Как сообщает пресс-служба, об этом первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил в интервью международному информационному агентству Bloomberg.

«Возобновление сотрудничества – наша цель работы, потому что это оказывает влияние на инвестиционный климат. Мы рассчитываем, что сможем договориться о продлении существующей программы на 2013 год», - заявил В.Хорошковский.

Он также подчеркнул, что перед правительством стоит задача договориться с МВФ о продлении действующих программ и разблокировании кредитного ресурса. «Для экономики правильнее обходиться без кредитов, но при этом иметь доступ к кредитному ресурсу», - добавил первый вице-премьер.

Отвечая на вопрос о спаде объемов промышленного производства в 2012 году, В.Хорошковский заявил: «Мы на себе ощущаем ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, в том числе, и со стороны наших европейских партнеров. Но в этом есть и свой плюс – мы работаем над развитием внутреннего рынка. У нас есть четкий план действий. Уверен, что до конца года нам удастся сохранить небольшой рост (в рамках 1 процента). Мы постараемся сделать так, чтобы с экономической точки зрения четвертый квартал 2012 года стал хорошей базой для 2013 года».

Как сообщал УНИАН,Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) планирует с 26 октября по 2 ноября обсудить в Киеве правительственные программы реформирования финансового сектора.

В ходе визита планируется рассмотреть, в том числе, меры властей по решению вопроса проблемных кредитов, улучшению условий для банковского кредитования и приоритетные направления реформ на 2013 год.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины неоднократно заявлял, что считает целесообразным продление действующей программы сотрудничества с МВФ, которая была начата в 2010 году, а не разработку новой.

После одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.