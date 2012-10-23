Рост ВВП в Украине по итогам года составит не более 1% - Геец

Рост внутреннего валового продукта Украины замедлится с 5,2% в 2011 году до 0,5-1% в 2012 году.

Об этом в комментарии УНИАН заявил академик, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец.

«Если говорить о конце года, то рост будет минимальным. Ноябрь, вероятно, даст определенный спад. Декабрь, возможно, будет чуть лучше, но по итогам года получим что-то между полпроцента и процентом роста ВВП», - подчеркнул он.

При этом он отметил, что показатель инфляции не будет высоким.

Ожидания на следующий год, по словам В.Гееца, более оптимистичные. «Ситуация ожидается такой: 3–3,5% экономического роста в 2013 году», - сказал экономист.

Вместе с тем академик обратил внимание на то, что в следующем году сохранится ряд угроз, в том числе валютного характера. «Если в следующем году остановится экономика США, а ситуация в ЕС усугубится, это окажет влияние на нашу валютную систему и курс (гривни - УНИАН). Могут быть спровоцированы определенные негативные процессы. Следующий год будет хоть и с приростом, но угрозы будут оставаться. Год будет тяжелым», - отметил В.Геец.

При этом он подчеркнул важность продолжения социальных программ. «Население страны стареет, и в этих условиях социальные инициативы необходимы, чтобы поддерживать социальную стабильность, а не напряженность», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно последнему прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП Украины по итогам 2012 года составит 0,5%. В мае 2012 года Fitch Ratings ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1,6% с 4%, согласно прогнозу, озвученному в октябре 2011 года.

Кабинет министров на заседании 12 сентября утвердил проект закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

Председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов считает правительственный прогноз роста ВВП Украины в 2013 году на уровне 4,5% оптимистическим.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 2%, во II квартале - 3%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%.