Глава ГНСУ: рост позиции Украины в Doing Business Report-2013 - результат совершенствования налоговой системы

Рост позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business Report-2013 стал результатом системной и целенаправленной работы по совершенствованию налоговой системы и улучшению условий ведения бизнеса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) со ссылкой на главу ведомства Александра Клименко.

«Украина доказала свою конкурентоспособность мировому сообществу. Особенно приятен тот факт, что авторитетные международные эксперты высоко оценили внедрение электронных сервисов для плательщиков», - цитирует А.Клименко пресс-служба.

По его словам, это тот аспект, над которым налоговики усиленно работали в течение последнего года. «Если в начале 2011 года в электронном виде отчитывались только 39% плательщиков НДС, то на сегодня - более 98%. В перспективе - полный охват плательщиков налога на прибыль, земельного налога, налога на доходы физических лиц и всех других видов налогов», - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам А.Клименко, сегодня Налоговая служба близка к тому, чтобы вдвое сократить временные затраты на ведение налогового учета. «Объем необходимых документов сократился втрое. Жестко лимитированы сроки рассмотрения поданных заявлений - не более шести дней. В своей работе мы руководствуемся принципом: уплата налогов должна быть простой и удобной для плательщика. Организационные нагрузки при сборе налогов мы берем на себя, а не перекладываем их на плательщика», - цитирует пресс-служба главу ГНСУ и напоминает, что законодательство предусматривает снижение налоговых ставок. В частности, по словам А.Клименко, ставка налога на прибыль на момент принятия Налогового кодекса составляла 25%, на текущий момент она составляет 21%, в 2013 году она будет снижена до 19%. Ставка НДС в 2014 году составит 17%. «Таким образом, за два года Украина будет иметь все основания позиционировать себя как страна с одной из самых либеральных налоговых систем в Европе», - говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла 137-е место в проводимом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией международном рейтинге Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций. Наша страна вошла в первую тройку стран, наиболее значительно улучшивших условия ведения бизнеса за последний год (вслед за Польшей и Шри-Ланкой). При этом Украина заняла первое место в регионе Центральной Европы и Восточной Азии, зафиксировав положительные реформы в сферах создания предприятий (рост со 116-й позиции до 50-й); «налогообложение» (со 183-й до 165-й); а также «регистрация собственности» (со 168-го места на 149-е).

Глава Государственной налоговой службы Александр Клименко прогнозировал улучшение общего рейтинга Украины в нынешнем году минимум на 14 позиций.