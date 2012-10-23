Торги на межбанке во вторник закрылись котировками 8,1720/8,1810 грн/долл.

Во вторник, 23 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими 8,1700/8,1790, к 12:00 цены выросли 8,1775/8,1820. К закрытию торгов ценовые уровни понизились 8,1720/8,1810 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2623/27, к 12:00 цены поднялись 0,2626/30. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2624/28. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,2100 (+0.3650).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3000/75. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6480/10,6615, к 12:00 цены ушли вверх 10,6550/10,6650. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,6315/10,6470.