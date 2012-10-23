«Дельта Банк» в январе-сентябре сократил чистую прибыль в 8,4 раза

Чистая прибыль «Дельта Банка» (Киев) в январе-сентябре 2012 года сократилась против показателя аналогичного периода 2011 года в 8,4 раза - до 61,699 млн грн. Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, в III квартале банк получил прибыль в размере 23,736 млн грн против 479,382 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка за указанный период увеличились на 36% и на 1 октября т.г. составили 31,612 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 23%, до 16,853 млрд грн, обязательства – на 37%, до 28,673 млрд грн, собственный капитал вырос на 30% до 2,94 млрд грн, уставный капитал - в 2,8 раза, до 2,327 млрд грн.

Справка УНИАН. КБ «Дельта» зарегистрирован 9 февраля 2006 года.

Основными акционерами банка являются Николай Лагун — 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.