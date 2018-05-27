Председатель правления "Укргазбанка": «К концу года у нас будет более 500 млн грн прибыли»

Прибыльный национализированный банк может быть привлекательным для инвесторов, а новосозданная Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) увеличила количество своих членов почти до сотни и планирует активную просветительскую работу среди граждан. Об этом в интервью УНИАН рассказал председатель правления "Укргазбанка", исполнительный директор НАБУ Сергей Мамедов.

"Укргазбанк" восстановился и оздоровился

- Сергей Геннадиевич, как Вы оцениваете результаты работы "Укргазбанка" по итогам 9 месяцев текущего года.

- «Укргазбанк» - это прибыльный банк. Все девять месяцев этого года «Укргазбанк» показывает прибыль и третий квартал не стал исключением. Прибыль «Укргазбанка» за июль-сентябрь составила 108,3 млн грн.

Активы «Укргазбанка» с начала года выросли на 1,807 млрд грн, объем проблемной задолженности уменьшился на 450 млн грн. Это свидетельствует о том, что банк движется в правильном направлении, восстановился после кризиса и оздоровился.

Тенденция одна - укрепление позиций банка на рынке и улучшение финансовых показателей. В целом результаты деятельности банка позволяют нам быть уверенными, что в 2012 году мы выполним поставленные перед собой амбициозные, но вполне реальные цели.

Мы довольны своим финансовым результатом, но не собираемся останавливаться на достигнутом. Думаю, результат за год приятно удивит акционеров.

- Если смотреть на статистику, то создается впечатление, что "Укргазбанк" имеет определенные преференции, подобно "Ощадбанку", относительно резервной политики банка. В частности, относительно перечисления части обязательных резервов на счет в НБУ. Какие "послабления" имеет "Укргазбанк" в плане формирования обязательных резервов?

- Все украинские банки держат часть средств на спецсчете, часть - на обычном счете в НБУ. Это соотношение составляет 50/50. «Укргазбанк» не является исключением и играет по правилам, которые существуют для всех.

- В СМИ есть информация, что кредиты одного заемщика банка составляют почти 90% его общего кредитного портфеля. Это соответствует действительности? Если да, то насколько это безопасно для финансовой устойчивости банка?

- У нас нет отдельных клиентов, способных пошатнуть финансовое состояние банка. Кредитная политика банка взвешенная и сбалансированная, кредитный портфель «Укргазбанка» диверсифицирован. На сегодняшний день банк - финансово устойчивый, что подтверждено аудиторами и рейтинговыми агентствами. Отсюда и доверие новых клиентов, которые приходят в наш банк, а также положительная динамика его развития.

Годовая прибыль чрезвычайно заинтересует инвесторов

- Как Вы оцениваете привлекательность «Укргазбанка» с точки зрения его продажи стратегическому инвестору? Какова вероятность, что Минфин, при продаже «Укргазбанка», компенсирует 9,3 млрд грн, направленные в банк в рамках докапитализации? Есть ли на сегодня необходимость в дополнительной капитализации банка, если да, то в каком объеме?

- К концу года «Укргазбанк» планирует выйти на финансовый результат в более 500 млн грн прибыли. Это вдвое больше запланированных показателей. Я уверен, что в наше время такая прибыль инвесторам чрезвычайно интересна, поэтому вполне возможно возникновение дополнительного спроса, т.е. возможности докапитализации. Если будет принято решение об увеличении капитала, это позволит тем, кто готов вложить в банк дополнительные средства, соответственно увеличить доходность своих активов и капитала. Выгодно ли это государству? Я убежден, что выгодно.

- Как повлияет на работу «Укргазбанка» передача ему «рабочих» активов банка «Киев», о чем заявил председатель НБУ Сергей Арбузов в интервью газете «Зеркало недели» в конце сентября? Насколько целесообразно присоединять банк «Киев» к «Укргазбанку»?

- Решение о целесообразности такой операции будут принимать акционеры на основе результатов всестороннего анализа. Мы предоставили им свои предложения о том, какие активы нам интересны. Понятно, что это прежде всего те активы, которые дают максимальную прибыль. Кроме того, нам было важно найти те направления деятельности этого финучреждения, которые совпадают с нашими.

Независимая ассоциация банков будет повышать финансовую грамотность граждан

- Вы возглавляете государственный банк и одновременно являетесь руководителем исполнительного органа НАБУ. Это может расцениваться, как увеличение влияния органов власти на тот сегмент банковского сообщества, который должен быть независимым в формировании своей позиции и в своих действиях?

- Я - исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины, а не ее руководитель. Высшим органом управления НАБУ является Общее собрание Ассоциации. В период между заседаниями Общего собрания их функции выполняет Совет НАБУ. Так прописано в Уставе организации. Именно высшие органы руководства определяют стратегические направления движения НАБУ, его цели и способы их достижения. Совет НАБУ состоит из 19 авторитетных и самодостаточных банкиров. Это - знаковые фигуры, фактически, лицо и символы банковской системы Украины. У каждого из них есть собственная позиция по многим вопросам, что сейчас волнуют финансовую систему Украины. На собрании Совета эти позиции звучат четко и недвусмысленно. "Плюс" НАБУ в том, что решение нашей Ассоциации принимаются не единолично, а на консенсусной, компромиссной основе всеми заинтересованными сторонами. Мы всегда сначала советуемся, а потом выходим с общей позицией.

- НАБУ достаточно активно сообщает о том, что НБУ учел ее позицию по тому или иному вопросу. А как часто к инициативам Ассоциации регулятор не прислушивается?

- Нам приятно, что Национальный банк Украины, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, Государственная налоговая служба Украины и другие партнеры прислушиваются к нашим инициативам и часто берут их на вооружение.

В составе НАБУ работают 5 комитетов - в зависимости от направлений деятельности. Это Комитеты по вопросам денежно-кредитной политики и валютного регулирования, Комитет по вопросам налогообложения и учета, Комитет по вопросам регуляторной политики и надзора, Комитет по защите прав кредиторов и Комитет по банковской инфраструктуре и платежных системах. Все эти комитеты разрабатывают свои профильные вопросы - законопроекты, предложения, замечания и т.д. Результативность комитетов разная, но могу сказать, что в целом она достаточно высока.

Последнее наше достижение - принятие 2 октября украинским парламентом Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения хозяйственных обязательств» (на стадии законопроекта № 11029 от 25.07.2012), которым вносятся изменения в Хозяйственный, Гражданский и Хозяйственный процессуальный кодексы Украины, Законы Украины «Об исполнительном производстве», «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом». Этот Закон учел конструктивные и неотложные предложения НАБУ. Помогли нам в этом профильный комитет Верховной Рады и регулятор.

Должен признать, что к нашим предложениям он [регулятор] прислушивается не всегда. Впрочем, это нормально. Радует, что у нас налажен конструктивный диалог, который дает максимальные результаты.

- Сколько сегодня членов НАБУ? Как определяется размер членского взноса? Какой бюджет НАБУ?

- На сегодня в НАБУ 94 члена. У нас практически все банки 1 и 2 группы по классификации НБУ. Последним к нам присоединился «УкрСиббанк». Приглашаем к сотрудничеству и другие банки. Размер членского взноса напрямую зависит от размера банка и составляет от 5 тысяч гривен в месяц. НАБУ не имеет других источников поступления средств.

- По Вашему мнению, что еще нужно сделать для обеспечения надлежащего уровня защиты кредиторов в Украине?

- Надо поднимать уровень финансовой грамотности нашего населения, которое должно наконец понять, что деньги, взятые у кредиторов, рано или поздно надо возвращать. А еще лучше возвращать их по срокам и условиям подписанного заемщиком договора. Соответственно, относиться к отношениям кредитор-заемщик нужно ответственно. Так делают во всем цивилизованном мире. Банкам выгодно иметь дело с грамотным клиентом, поэтому сейчас НАБУ активно работает над этим вопросом не только на уровне Комитета и законодательства.

Совместно с партнерами НАБУ начинает реализацию широкомасштабной программы повышения уровня финансовой грамотности украинских граждан. Думаю, это станет еще одним фактором, который будет способствовать переводу кредитных отношений в нашем государстве на качественно новый уровень. От этого выиграют все.

- Спасибо за интервью!

Беседовал Дмитрий Бобесюк (УНИАН)