Нацкомфинуслуг инициирует увеличение участия рынка в ее финансировании

Председатель Национально комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) Андрей Стасевский намерен инициировать увеличение участия участников рынка в финансировании работы комиссии.

Как сообщается на сайте Нацкомфинуслуг, об этом А.Стасевский заявил в ходе международной конференция по вопросам регулирования и надзора за страховыми компаниями 22 октября в Амстердаме (Нидерланды).

«Платежи надзора в Нидерландах составляют 90%, и только 10% финансирует государство - исключительно вопрос разработки законов и других нормативных документов. Такой подход позволяет экономить бюджетные средства и полностью исключает коррупцию. Вопрос о подобной пропорции финансирования регулятора я предложу рассмотреть Президенту Украины и правительству после возвращения в Украину», - сказал А.Стасевский.

На сегодня финансирование работы Нацкомфинуслуг осуществляется полностью за госсредства.