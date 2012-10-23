Национализированный “Укргазбанк” планирует в 2012 году получить прибыль более 0,5 млрд грн. Об этом в интервью УНИАН заявил председатель правления “Укргазбанка”, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов.

“К концу года «Укргазбанк» планирует выйти на финансовый результат в более 500 млн грн прибыли. Это вдвое больше запланированных показателей”, - сказал С.Мамедов.

При этом он уверен, что такой показатель является весьма привлекательным для потенциальных инвесторов банка.

Как сообщал УНИАН, «Укргазбанк» в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль 290,775 млн грн по сравнению с убытком в 3,6 млрд грн за соответствующий период 2011 года. При этом прибыль за третий квартал составила 108,295 млн грн по сравнению с убытком 3,6 млрд грн за третий квартал 2011 года.

Детальнее об «Укргазбанке» и НАБУ читайте в интервью С.Мамедова для УНИАН.