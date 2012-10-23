Создается список вкладчиков проблемных кредитных союзов

Национальная комиссия по регулированию рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) совместно с представителями общественных объединений работает над созданием списка вкладчиков проблемных кредитных союзов. Об этом сообщается на сайте Комиссии.

В сообщении со ссылкой на информацию члена Нацкомфинуслуг Виктора Берлина указывается, что в списке будет зафиксирована информация о каждом вкладчике с указанием суммы задолженности, названия кредитного союза, сроков задержки возврата средств.

Также сообщается, что Нацкомфинуслуг создает общественную приемную, которая с 1 ноября, кроме работы по созданию списка вкладчиков проблемных кредитных союзов, будет дополнительно «отслеживать общественное мнение».

По информации комиссии, до 1 ноября планируется подготовить и согласовать регламент создания списка вкладчиков.

На сайте Нацкомфинуслуг отсутствует актуальная информация относительно количества кредитных союзов, которые на сегодня работают в Украине. Также на сайте отсутствует информация о кредитных союзах, которые можно отнести к категории «проблемные».

По данным Комиссии на конец сентября 2011 года в Украине работало 610 кредитных союзов, что на 69 меньше чем на аналогичную дату 2010 года.