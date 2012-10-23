Еврокомиссия поддержала налог на финансовые трансакции в 10 странах ЕС

Брюссель. Еврокомиссия дала «зеленый свет» введению налога на финансовые трансакции в 10 странах Европейского Союза.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, после того, как комиссия представила в сентябре 2011 года предложение о внедрении налога на финансовые трансакции в ЕС, обсуждение в Совете министров по вопросам экономики и финансов продемонстрировали невозможность достижения консенсуса на этом этапе через позицию ряда стран и, прежде всего, Великобритании.

Вместе с тем, по состоянию на 23 октября, 10 стран, в том числе, Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Греция, Италия, Португалия, Словакия, Словения и Испания заявили о желании внедрить такой налог и предложили комиссии поддержать так называемую процедуру “усиленного сотрудничества”.

В рамках этой процедуры, согласно договору ЕС, по меньшей мере 9 стран могут начать совместно реализовывать те или другие инициативы при условии поддержки квалифицированного большинства в Совете ЕС и согласия Европарламента.

Своим сегодняшним решением Еврокомиссия одобрила проект решения Совета ЕС относительно начала процедуры усиленного сотрудничества между десятью странами ЕС в сфере внедрения налога на финансовые трансакции.

До конца года Комиссия планирует также представить предложения по внедрению налога на финансовые трансакции в странах, которые решили принять участие в реализации этой идеи. Эти предложения, как уточнили в пресс-службе, будут базироваться на прошлогодних предложениях комиссии с возможными поправками в связи с меньшим количеством стран, которые будут принимать участие в их реализации.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Европейская комиссия одобрила проект налога на финансовые трансакции.

По мнению Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, новый налог должен стать общеевропейским, средства от которого будут направляться на финансирование бюджета ЕС.

В начале октября 11 стран-членов зоны евро выступили в поддержку налога на финансовые трансакции.