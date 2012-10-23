«Райффайзен Банк Аваль» выплатит гарантированные суммы вкладчикам банка «Базис»

АО «Райффайзен Банк Аваль» будет выплачивать гарантированные суммы возмещений вкладчикам ПАО «АКБ «Базис», который находится в стадии ликвидации.

Об этом говорится в официальном сообщении банка «Базис» со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Выплаты будут осуществляться с 23 октября по 30 ноября 2012 г. в филиалах и отделениях банка-агента фонда АО «Райффайзен Банк Аваль».

Для получения гарантированной суммы возмещения в банке-агенте вкладчик должен предъявить паспорт и документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код). Возмещения также выплачиваются другим лицам на основании нотариально удостоверенной доверенности. Для получения возмещения на основании свидетельства о праве на наследство наследникам необходимо обратиться непосредственно в Фонд гарантирования вкладов.

Выплата возмещений вкладчикам, которые по каким-то причинам не обратились в «Райффайзен Банк Аваль» в течение указанного времени и, соответственно, не получат гарантированной суммы, будет осуществляться фондом путем перевода средств по индивидуальным обращениям вкладчиков. Для этого вкладчик после 30 ноября 2012 г. должен направить в фонд заявление произвольной формы и приложить к нему четкие копии паспорта и документа о присвоении идентификационного номера учетной карточки налогоплательщика.

На сайте АО «Райффайзен Банк Аваль» размещена информация о том, что, выплаты вкладчикам банка ПАО «АКБ «Базис», который находится в стадии ликвидации, будут осуществляться с помощью системы срочных денежных переводов банка «Аваль-Экспресс». По желанию клиентов, средства также могут быть зачислены на текущий счет в банке.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора публичного акционерного общества «АКБ «Базис». Нацбанк постановлением №357 от 23 августа 2012 года назначил ликвидатором ПАО «АКБ «Базис» Ладоненко В.Н. Ликвидатор находится по адресу: Харьков, переулок Марьяненко, 4.

Справка УНИАН. Банк «Базис» основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова.

По классификации НБУ, «Базис» относится к группе небольших финучреждений с активами менее 3 млрд грн.

Банк входит в состав финансово-промышленной группы «Инвестор». Его крупнейшими бенефициарами на 1 апреля 2012 года являлись Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.

В апреле 2012 года в банке введена временная администрация НБУ.

26 июля временный администратор направил на согласование в НБУ программу оздоровления банка, в рамках которой инвесторы дали согласие вложить в банк 500 млн грн.

6 августа временная администрация банка приняла решение увеличить уставный капитал банка на 514,053 млн грн, до 641,458 млн грн путем частного размещения 401604250 простых акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 1,28 грн.