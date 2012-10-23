«Райффайзен Банк Аваль» выплатит гарантированные суммы вкладчикам банка «Базис»

19:44, 23 октября 2012
Финансы
3

АО «Райффайзен Банк Аваль» будет выплачивать гарантированные суммы возмещений вкладчикам ПАО «АКБ «Базис», который находится в стадии ликвидации.

Об этом говорится в официальном сообщении банка «Базис» со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Выплаты будут осуществляться с 23 октября по 30 ноября 2012 г. в филиалах и отделениях банка-агента фонда АО «Райффайзен Банк Аваль».

Для получения гарантированной суммы возмещения в банке-агенте вкладчик должен предъявить паспорт и документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код). Возмещения также выплачиваются другим лицам на основании нотариально удостоверенной доверенности. Для получения возмещения на основании свидетельства о праве на наследство наследникам необходимо обратиться непосредственно в Фонд гарантирования вкладов.

Выплата возмещений вкладчикам, которые по каким-то причинам не обратились в «Райффайзен Банк Аваль» в течение указанного времени и, соответственно, не получат гарантированной суммы, будет осуществляться фондом путем перевода средств по индивидуальным обращениям вкладчиков. Для этого вкладчик после 30 ноября 2012 г. должен направить в фонд заявление произвольной формы и приложить к нему четкие копии паспорта и документа о присвоении идентификационного номера учетной карточки налогоплательщика.

На сайте АО «Райффайзен Банк Аваль» размещена информация о том, что, выплаты вкладчикам банка ПАО «АКБ «Базис», который находится в стадии ликвидации, будут осуществляться с помощью системы срочных денежных переводов банка «Аваль-Экспресс». По желанию клиентов, средства также могут быть зачислены на текущий счет в банке.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора публичного акционерного общества «АКБ «Базис». Нацбанк постановлением №357 от 23 августа 2012 года назначил ликвидатором ПАО «АКБ «Базис» Ладоненко В.Н. Ликвидатор находится по адресу: Харьков, переулок Марьяненко, 4.

Справка УНИАН. Банк «Базис» основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова.

По классификации НБУ, «Базис» относится к группе небольших финучреждений с активами менее 3 млрд грн.

Банк входит в состав финансово-промышленной группы «Инвестор». Его крупнейшими бенефициарами на 1 апреля 2012 года являлись Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.

В апреле 2012 года в банке введена временная администрация НБУ.

26 июля временный администратор направил на согласование в НБУ программу оздоровления банка, в рамках которой инвесторы дали согласие вложить в банк 500 млн грн.

6 августа временная администрация банка приняла решение увеличить уставный капитал банка на 514,053 млн грн, до 641,458 млн грн путем частного размещения 401604250 простых акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 1,28 грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter