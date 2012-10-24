Азаров надеется на ускорение роста экономики в 2013 году

Правительство Украины, несмотря на мировой кризис, ожидает ускорения экономического роста в 2013 году по сравнению с 2012 годом, сказал в интервью Reuters премьер-министр Николай Азаров.

По его словам, динамика роста экспортно ориентированной экономики Украины замедлилась в год парламентских выборов из-за рецессии в еврозоне и падения глобального спроса на сталь, составив за девять месяцев 2012 года около одного процента.

"Естественно, Украина испытывает влияние мирового экономического кризиса. Мы же экспортно ориентированная страна", - сказал Н.Азаров.

"На самом деле у нас пока еще плюс по валовому внутреннему продукту... Пока мы со своим (одним) процентом в лидерах находимся", - добавил премьер, возглавляющий избирательный список Партии регионов, которая рассчитывает сохранить большинство в будущей Раде.

Он не дал сравнительных данных динамики ВВП за девять месяцев прошлого года.

В 2011 году ВВП Украины увеличился на 5,2 процента.

Госстат публикует только квартальные данные. По оценке Национального банка рост ВВП в январе-сентябре 2011 года превышал пять процентов.

Глава правительства добавил, что высокая сравнительная база прошлого года, когда страна получила рекордный урожай, также является причиной более низких показателей текущего года.

"Но уже на следующий год для нас базой сравнения будет 2012 год. И учитывая рост внутреннего товарооборота, рост доходов населения, это создаст плюс", - сказал Н.Азаров.

"Мы будем обсуждать с МВФ, что прогноз заложили примерно 3,5 процента. На мой взгляд, этот рост будет абсолютно реалистичным", - продолжил он, но отказался назвать прогноз ВВП по итогам всего 2012 года, отметив лишь, что показатель останется "позитивным". В 2009 году ВВП Украины упал на рекордные 15 процентов, а промышленное производство на 22 процента из-за сокращения спроса на металлы в условиях глобального финансово-экономического кризиса и сокращения доступа к рынкам капитала.

Премьер также сказал, что правительство рассчитывает на поддержку Национального банка, который в условиях низкой инфляции планирует смягчить денежно-кредитную политику, чтобы помочь кредитованию реального сектора.

"Национальный банк серьезно рассматривает программу смягчения своей монетарной политики", - сказал Н.Азаров.

Из-за жесткой антиинфляционной денежно-кредитной политики, проводившейся со второго полугодия 2011 года, банковская система испытывает дефицит свободных ресурсов, что привело к росту ставок по депозитам до 20 процентов годовых и соответственному подорожанию кредитов.

"Национальный банк принял ряд мер, которые позволят банкам снижать ставки: рефинансирование банкам будет предоставляться в обмен на программу кредитования реального сектора. Это новый элемент, который появился в деятельности Национального банка", - сказал премьер.

По его словам, смягчение монетарной политики не представляет угрозы для ценовой стабильности на внутреннем рынке, где с весны наблюдалось ежемесячное снижение индекса потребительских цен.

По данным Госстата, в сентябре в годовом выражении цены не изменились, а к предыдущему месяцу выросли только на 0,1 процента.

"Я получил данные за две декады октября - у нас ровно ноль в октябре. И я думаю, что мы 10 месяцев закончим с нулевой инфляцией", - сказал Н.Азаров.

"Те меры, на которые собирается пойти и уже идет Национальный банк, нам представляются чрезвычайно целесообразными. Угрозы для стабильности гривни никакой нет, и можно идти на такие меры", - сказал премьер.

По его словам, смягчение денежно-кредитной политики НБУ также не приведет к нарушению критериев программы сотрудничества с МВФ.

Ключевой кредитор в начале 2011 года заморозил программу stand-by, после того как власти отказались повышать тарифы на газ для населения, чтобы сократить дефицит госбюджета.

Программа была одобрена в 2010 году на общую сумму примерно 15,5 млрд долл., но страна смогла получить только два транша на сумму чуть более 3 млрд долл.

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