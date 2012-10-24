Fitch прогнозирует 10-процентную девальвацию гривни

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что к концу года украинская национальная валюта девальвирует на 10% - до 8,8 грн за один доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор группы по европейским странам с развивающейся экономикой Чарльз Севиль во время VII ежегодной конференции Fitch Ratings в Украине.

«Если будет девальвация, то к концу года она составит около 10%», - сказал Ч.Севиль.

Fitch прогнозирует снижение золотовалютных резервов Украины в 2012 году до 27,1 млрд долларов по сравнению с 31,8 млрд долларов на конец 2011 года. В 2013 году агентство прогнозирует продолжение сокращения валютных резервов Нацбанка до 26,2 млрд долларов.

В докладе Ч.Севиля указывается, что агентство прогнозирует сохранение курса на уровне 8,8 грн/долл. и в 2013 году.

Fitch также прогнозирует сокращение роста реального ВВП в 2012 году до 0,5%, в 2013 году – 3,2%. Инфляция по прогнозам агентства в текущем году составит 2,2%, в 2013-м может увеличиться до 6,5%. Номинальный ВВП в 2012 году прогнозируется на уровне 167,2 млрд долларов, а в 2013-м – 170,1 млрд долларов.

Кроме того, по прогнозам Fitch, дефицит бюджета в 2012 году может составить 5,1% ВВП (в 2011 дефицит был на уровне 4,2% ВВП), в 2013-м прогноз дефицита - 3,8% ВВП.

Агентство прогнозирует, что валовой государственный долг Украины в 2012 году достигнет 32,1% ВВП, в 2013-м – 32,6% ВВП, дефицит счета текущих операций в 2012 году - 6,6% ВВП, в 2013-м – 5,2% ВВП. По прогнозам Fitch, валовой внешний долг Украины в 2012 году может увеличиться до 80,6% ВВП по сравнению с 75,2% ВВП в 2011 году. В 2013 году этот показатель может достичь 84,2% ВВП.

Среди прочего Ч.Севиль выразил надежду на то, что Украина сможет достичь договоренности о продолжении сотрудничества с МВФ и по поводу цены на российский газ.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова, правительство Украины прогнозирует в 2013 году средний курс гривни к доллару на уровне 8,11-8,2 грн/долл., и этот прогноз был использован для подготовки проекта государственного бюджета Украины на следующий год. По его мнению, заявления политических оппонентов о возможном обвале курса гривни являются попыткой расшатать стабильность в стране.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Девальвацию гривни лучше проводить одномоментно - эксперт

Эксперты: курс 8,11-8,20 грн/долл. в бюджете-2013 оптимистичней консенсус-прогноза