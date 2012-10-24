Минэкономразвития не исключает пересмотра прогноза роста ВВП на 2013 год

Министерство экономического развития и торговли Украины не исключает пересмотра прогноза роста реального ВВП на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель директора Департамента макроэкономической политики, стратегического планирования и прогнозирования министерства Наталия Горшкова во время VII ежегодной конференции Fitch Ratings в Украине.

«Мы наблюдаем за развитием экономики и рисков. Окончательной точки в прогнозе (по ВВП на 2013 год, который на сегодня составляет 4,5% - УНИАН) мы не поставили», - сказала Н.Горшкова.

По ее словам, 2012 год по показателю ВВП будет не характерным по причине проведения Евро-2012 и парламентских выборов. Поэтому если в текущем году рост ВВП будет 1-2%, то в следующем ожидать 6-7% нецелесообразно.

По словам представителя министерства, в 2013 году прогнозируется некоторое ускорение экономического роста. При этом единственным фактором к резкому развороту динамики развития Украины в Минэкономразвития считают исключительно внешние факторы.

Н.Горшкова также отметила, что для Украины рост ВВП в 4,5% - «это неприемлемо мало».

Как заявил 23 октября в комментарии УНИАН академик, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец, рост внутреннего валового продукта Украины замедлится с 5,2% в 2011 году до 0,5-1% в 2012 году. Ожидания на следующий год, по словам В.Гееца, более оптимистичные - 3–3,5% экономического роста.

Министр финансов Украины Юрий Колобов 10 октября заявил, что прогнозные макропоказатели на 2013 год будут скорректированы с учетом изменения прогнозных макропоказателей 2012 года, которые будут известны по итогам экономического развития за 3-й квартал текущего года.

Председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов считает, что правительственный прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2013 году на уровне 4,5% является оптимистическим.