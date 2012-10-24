Торги на межбанке открылись ростом котировок

В среду, 24 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1750/8,1850 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2612/17, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6170/10,6315. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2986/88 (вторник — 1,3031/33).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.