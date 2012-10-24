Fitch отмечает слабый процесс консолидации в банковской системе Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что процесс консолидации в банковской системе Украины проходит слабыми темпами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в материалах по ежегодной конференции Fitch Ratings в Украине.

«Консолидация ограничена и проводится, в основном, в рамках одних и тех же финансовых групп. Процесс консолидации затрудняют слабые балансы банков и неопределенность перспектив сектора», - считают в Fitch.

В частности, отмечается, что банковский сектор остается фрагментированным: на 20 ведущих банков приходится 70% активов системы на конец первого полугодия 2012 года, и эта доля не изменилась с третьего квартала 2008 года.

Fitch отмечает, что государственные банки сохраняют свои позиции частично за счет поддержки компаний госсектора. При этом иностранные банки теряют рыночную долю в виду в целом ограниченного аппетита к рискам: активы сократились примерно на 2% в 2011 году и первой половине 2012 года, а также после недавних продаж местным инвесторам.

«Доля дочерних структур банков ЕС уменьшилась до 20% активов сектора на конец первого полугодия 2012 года с 36% на конец 2008 года», - говорится в документе.

Напомним, по прогнозам экспертов международной консалтинговой компании McKinsey, через несколько лет в Украине останется не больше четырех крупных европейских банков, тогда как остальные либо уйдут с рынка, либо будут поглощены конкурентами.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 октября 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 175 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Активы украинских банков в сентябре 2012 г. выросли на 1,5%, с начала т.г. - увеличились на 5,9%, - до 1,121 трлн грн.

Банковская система Украины по итогам января-сентября 2012 года получила прибыль в размере 2,8 млрд грн, против 5,6 млрд грн убытка за аналогичный период 2011 года.

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