Банк «Надра» увеличил чистую прибыль на 5,2%

Банк «Надра» (Киев) в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 5,2% – до 883 тыс. грн. Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, в III квартале банк получил прибыль в размере 351 тыс. грн против 434 тыс. грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-сентябре сократились на 5,4% и на 1 октября 2012 года составили 25,308 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 2%, до 19,833 млрд грн, обязательства - на 6,3%, до 21,278 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 3,890 млрд грн, собственный капитал вырос на 0,02% – до 4,03 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 10 февраля 2009 года по 13 августа 2011 г. в банке «Надра» работала временная администрация.

Во втором квартале 2011 г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд грн. По ее результатам компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, приобрела 89,9659% акций банка.

Банк «Надра» в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, сократил чистую прибыль в 2,3 раза – до 2,001 млн грн.