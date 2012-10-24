Fitch: девальвация гривни на более чем 10% - угроза для качества банковских активов

Девальвация национальной валюты должна быть контролированной, и в случае, если она до конца 2012 года достигнет более 10%, это станет существенным риском для качества кредитного портфеля банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в материалах VII ежегодной конференции Fitch Ratings в Украине.

«По базовому сценарию Fitch, снижение курса гривни на 10% к концу 2012 года должно быть управляемым в плане качества активов, но более значительная девальвация может представлять существенные сложности», - считают в Fitch.

В документах указывается, что согласно исследованию 14 банков, рейтингуемых Fitch в Украине, в среднем 19% кредитов имеет просрочку на 90 дней (проблемные кредиты), а 29% относится к реструктурированным кредитам - итого 48% потенциальных проблемных кредитов на конец первого полугодия 2012 года (на конец 2011 года: 18% + 28% = 46%).

При этом отмечается, что показатели по конкретным банкам существенно варьируются в сравнении со средними значениями, и могут быть хуже нерейтингуемых банков.

По данным НБУ, сомнительные и убыточные кредиты составляли на конец первой половины 2012 года 14,1%, понизившись с пикового уровня 15,5% к концу первого квартала 2011 года.

«Расчистка баланса все еще идет очень медленно, затрудняя дальнейшее развитие бизнеса», - резюмируют в Fitch.

Как сообщал УНИАН, в среду, 24 октября, директор группы по европейским странам с развивающейся экономикой Чарльз Севиль во время VII ежегодной конференции Fitch Ratings в Украине заявил, что Fitch Ratings прогнозирует девальвацию гривни до конца года на 10% - до 8,8 грн за один доллар.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

По данным Национального банка Украины, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков с начала 2012 года сократился на 3,4% (на 2,68 млрд грн) и на 1 сентября составил 76,614 млрд грн.