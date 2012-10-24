У Нацбанка достаточно инструментов для обеспечения стабильности курса гривни - НАБУ

На сегодня у Национального банка Украины есть все возможности для сохранения стабильности курса национальной валюты, сообщил исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов на пресс-конференции в УНИАН в среду.

«Я уверен, что есть возможности, силы и инструменты для того, чтобы курс был в рамках тех плановых показателей, которые приняты Кабинетом Министров Украины и НБУ. Все для этого есть», - сказал он.

При этом он отметил, что НБУ удается эффективно сглаживать колебания курса. В то же время, разного рода прогнозы относительно возможного ослабления курса нацвалюты до 10-12 грн/долл. только усложняют задачу Нацбанка по обеспечению стабильности гривни.

«Рост курса до 10-12 грн/долл. приведет к тому, что у нас пойдет новая волна кризиса, у нас не будет производства, у нас не будет роста ВВП. И мы этими разговорами о том, что курс будет 12 грн/долл., загоняем сами себя в тупик», - подчеркнул С.Мамедов.

Как сообщал УНИАН, по мнению международного рейтингового агентства Fitch, девальвация гривни до конца 2012 года более чем на 10%, станет существенным риском для качества кредитного портфеля банков.

8 октября во время прямой телефонной линии читателям газеты «Комсомольская правда в Украине» премьер-министр Украины Николай Азаров в очередной раз заявил, что у правительства и НБУ есть возможности для обеспечения стабильности курса гривни.

Золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл.

В том числе резервы в иностранной валюте сократились на 3% - до 27,268 млрд долл., в золоте — выросли на 6%, до 1,978 млрд долл.

За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

20 сентября Н.Азаров сообщил, что правительство Украины прогнозирует в 2013 году средний курс гривни к доллару на уровне 8,11-8,2 грн/долл., и этот прогноз был использован для подготовки проекта государственного бюджета Украины на следующий год.