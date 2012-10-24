Минфин может снизить доходность казначейских обязательств

При сохранении высокого спроса на казначейские обязательства (КО) Министерство финансов Украины вероятно может пересмотреть доходность данного инструмента.

Такое мнение высказал исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов на пресс-конференции в УНИАН в среду.

Он отметил, что установленный по КО уровень доходности в 9,2% годовых делает инструмент довольно привлекательным. В то же время, такая доходность позволит Минфину довольно быстро обеспечить плановый объем привлечения ресурсов по данному инструменту, после чего возможен пересмотр доходности в сторону снижения.

Как сообщал УНИАН,по оперативным данным Минфина в течение первых десяти дней реализации было продано КО на 86,5 млн долл., в то время как за первую неделю сумма реализованных бумаг составила 47 млн долл.

Таким образом, среднедневная продажа КО в первую неделю была на уровне 6,7 млн долл., а за последующие три дня увеличилась в два раза - до 13,2 млн долл.

Справка УНИАН. С 10 октября 2012 года Минфин, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 5 сентября 2012 г. № 836 «О выпуске казначейских обязательств», начал размещение казначейских обязательств на предъявителя в документарной форме общим объемом 200 млн долл. США (серий А и Б по 100 млн долл. каждая) со сроком обращения 2 года, номинальной стоимостью одной бумаги - 500 долларов США, процентной ставкой 9,2% годовых и уплатой купонов каждые шесть месяцев.

Продажа казначейских обязательств для физических лиц осуществляется по всей территории Украины, почти в 500 учреждениях «Ощадбанка».