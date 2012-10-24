Курс гривни к доллару на межбанке приближается к отметке 8,20

В среду, 24 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими 8,1750/8,1850, к 12:00 сузился спрэд 8,1785/8,1835. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 8,1870/8,1970 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2612/17, к 12:00 цены снизились 0,2603/07. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2604/08. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,3700 (+0.1600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2986/88, а к 15:00 понизились 1,2943/45. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,6170/10,6315, к 12:00 цены ушли вниз 10,5770/10,5875. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись 10,5955/10,6120.