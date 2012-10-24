«БТА Банк» в январе-сентябре удвоил убыток

«БТА Банк» (Киев) в январе-сентябре 2012 года получил убыток в размере 78,3 млн грн, что в 2 раза больше убытка полученного банком за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в отчете банка.

Активы банка в январе-сентябре уменьшились на 0,2% и на 1 октября 2012 года составили 5,73 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 35%, до 1,25 млрд грн, обязательства – выросли на 0,6%, до 4,21 млрд грн.

Уставный капитал банка за отчетный период не изменялся и составляет 1,5 млрд грн, собственный капитал сократился на 2,4% – до 1,52 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Единственным акционером ПАО «БТА Банк», владеющим более 10% акций, на 1 октября 2012 года являлся казахстанское АО «БТА Банк», которому принадлежит 49,9883% акций.