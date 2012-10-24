«Сведбанк» в январе-сентябре получил 252,1 млн грн убытка

«Сведбанк» в январе-сентябре 2012 года получил 252,117 млн грн убытка по сравнению с 86,825 млн грн прибыли за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, в III квартале 2012 года банк получил 63,7 млн грн убытка против 42,78 млн грн прибыли за аналогичный период 2011 года.

Активы банка с начала года уменьшились на 33% и на 1 октября 2012 года составили 5,59 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — в 1,7 раза, до 2,96 млрд грн, обязательства - на 33,7%, до 4,95 млрд грн. Уставный капитал остался на уровне 5,441 млрд грн, собственный капитал уменьшился на 28% - до 643,5 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Сведбанк» (г. Киев) основано в 1991 году.

В 2011 году банк получил убыток 520,22 млн грн по сравнению с прибылью 80,895 млн грн в 2010 году.

99,9998% акций украинского кредитно-финансового учреждения принадлежат Swedbank (Швеция).