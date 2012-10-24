«Райффайзен Банк Аваль» в январе-сентябре увеличил прибыль в 2,8 раза

Входящий в группу крупнейших «Райффайзен Банк Аваль» в январе-сентябре 2012 года увеличил чистую прибыль против аналогичного периода 2011 года в 2,8 раза - до 68,567 млн грн. Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, прибыль банка в III квартале 2012 года составила 52,522 млн грн против 9,348 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-сентябре т.г. сократились на 7,6% и на 1 октября составили 47,434 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 12%, до 26,701 млрд грн, обязательства - на 8,4%, до 41,1 млрд грн. Уставный капитал банка увеличился на 0,013% - до 3,003 млрд грн, собственный капитал сократился на 2% - до 6,330 млрд грн.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Прибыль «Райффайзен Банк Аваль» в 2011 году составила 30,655 млн грн.

Австрийская группа «Райффайзен» владеет 96,18% акций «Райффайзен Банк Аваль».