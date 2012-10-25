ЕАСТ и ТС намерены до конца 2013 года подписать соглашение о зоне свободной торговли

Москва. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) и Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана намерены до конца 2013 года подписать соглашение о зоне свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в четверг, 25 октября, сказал начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер на совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы ведем переговоры о создании зоны свободной торговли – с одной стороны Европейская ассоциация свободной торговли, куда входит Швейцария, с другой стороны - Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана», - сказал Д.Буркхальтер.

«Переговоры идут интенсивно и мы надеемся, что в конце 2013 года - начале 2014 года нам удастся заключить соглашение», - добавил он.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году по Стокгольмской конвенции. В состав ЕАСТ входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.

С ноября 2010 г. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России и ЕАСТ начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле.

Соглашение о свободной торговле Украины со странами ЕАСТ вступило в силу с 1 июня 2012 г.