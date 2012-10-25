ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины до 1%, в то время, как согласно майскому прогнозу, рост экономики прогнозировался на уровне 2,5%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре ЕБРР.

Как уточнил УНИАН пресс-секретарь ЕБРР в Украине Антон Усов, на 2013 год пока сохраняется прогноз роста ВВП на уровне 4%, но в ближайшее время возможен его пересмотр.

Согласно данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в 2011 году вырос на 5,2%.

ЕБРР также прогнозирует снижение инфляции в 2012 году до 1,5%, по сравнению с 7,7% в 2011 году.

Аналитики банка также ожидают, что дефицит госбюджета в т.г. останется на уровне прошлого года - 5,3% ВВП, а дефицит текущего счета увеличиться почти в 2 раза - до 7% с 3,9% ВВП.

Как сообщал УНИАН, Fitch в октябре обнародовал свой прогноз о сокращении роста реального ВВП Украины в 2012 году до 0,5%, в 2013 году – 3,2%.

Всемирный банк 19 июля ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году с 2,5% до 2%.

По предварительной оценке Госстата Украины, рост ВВП во ІІ квартале 2012 г. составил 3% (рост ВВП во ІI квартале 2011 года - 3,8%).

12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

Номинальный ВВП за I квартал 2012 года составил 296,97 млрд грн.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.