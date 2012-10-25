Торги на межбанке в четверг открылись котировками 8,1790/8,1850 грн/долл.

В четверг, 25 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1790/8,1850 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2617/21, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6270/10,6365. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2997/99 (среда — 1,2986/88).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.