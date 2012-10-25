Торги на межбанке в четверг открылись котировками 8,1790/8,1850 грн/долл.
11:59, 25 октября 2012Финансы
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В четверг, 25 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1790/8,1850 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2617/21, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6270/10,6365. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2997/99 (среда — 1,2986/88).
В среду Нацбанк на рынок не выходил.
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