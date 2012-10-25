Электронное декларирование “подбросило” Украину вверх в бизнес-рейтинге Всемирного банка

Активное внедрение электронного декларирования в отечественной налоговой системе стало одним из ключевых факторов улучшения позиций Украины в рейтинге Doing Business-2013, который подготовил Всемирный банк (ВБ) и Международная финансовая корпорация (МФК).

Об этом УНИАН сообщил партнер PwC Украина (PricewaterhouseCoopers), сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты Вячеслав Власов.

«Конечно, электронное декларирование, которое было введено в стране, помогло сократить количество платежей и количество времени, необходимого для их осуществления. А это в свою очередь способствовало улучшению позиций Украины в рейтинге ВБ и МФК», - констатировал эксперт, комментируя прыжок страны со 183-го места на 165-ое по параметру «налогообложение».

В.Власов также подчеркнул, что наконец-то в мировом бизнес-рейтинге были учтены результаты действия Налогового кодекса, вступившего в силу еще 2011 г. Также эксперт обратил внимание, что кроме Украины, лишь 10 стран улучшили свои налоговые оценки. «То есть, тенденция на самом деле хорошая», - резюмировал представитель PwC Украина и Американской торговой палаты.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Государственной налоговой службы Александр Клименко, комментируя улучшения позиций в рейтинге Doing Business-2013, отметил: если в прошлом году бухгалтеры и предприниматели тратили на налоговые процедуры в среднем 657 часов, то по состоянию на 1 июня - 491 час.

Глава ГНС добавил, что если в начале 2011 г. в электронном виде отчитывались только 39% плательщиков НДС, то в 2012 году - более 98%. В перспективе произойдет полный охват плательщиков налога на прибыль, земельного налога, НДФЛ и всех других видов налогов электронной отчетностью.

Рейтинг Всемирного банка и Международной финансовой корпорации Doing Business-2013 вышел 23 октября 2012 года.

Согласно этому рейтингу, Украина больше не является мировым аутсайдером в сфере налогообложения бизнеса, поднявшись сразу на 18 строчек вверх - с 183-го на 165-ое место.

При этом в налоговой сфере Украина вошла в первую мировую десятку (6-е место) по улучшению показателя «удаленности от «передового рубежа», впервые введенного в прошлогоднем докладе Doing Business. Этот показатель помогает оценить, как меняется предпринимательская нормативно-правовая среда в той или иной стране по отношению к мировым лидерам по каждому из направлений исследования (за все годы, начиная с 2005-го). Оценивается по шкале от 0 (худший) до 100 (лучший) пунктов.

По данным нынешнего доклада, Украина улучшила показатели по налогообложению сразу на 31 пункт (от 16 до 47) по отношению к мировому лидеру в этой сфере - Объединенным Арабским Эмиратам (100 пунктов), где производится четыре налоговых платежа при затратах времени на уплату налогов - 12 часов (в год).