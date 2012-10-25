Товарооборот между Украиной и Россией за 9 месяцев составил 33,5 млрд долл.

Объем взаимной торговли Украины и России по итогам 9 месяцев 2012 года составил 33,5 млрд долларов США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины со ссылкой на главу ведомства Игоря Калетника.

По его словам, результат роста товарооборота обусловлен прежде всего упрощением и ускорением таможенных процедур.

«Таможенные ведомства двух стран доказали, что могут работать на уровне мировых стандартов. Вместе с тем, достигнутые результаты свидетельствуют о наличии еще неиспользованного потенциала экономического сотрудничества. Поэтому задача таможенных органов Украины и России заключается в использовании новых механизмов сотрудничества с целью реализации всех возможностей для увеличения объемов внешней торговли обеих стран и углубления экономических взаимоотношений», - цитирует пресс-служба главу Гостаможслужбы И.Калетника.

Как сообщал УНИАН, по данным Федеральной таможенной службы России, Украина является главным торговым партнером РФ среди стран СНГ. В октябре 2012 года Посол Украины в России Владимир Ельченко констатировал, что динамика товарооборота между странами сохраняется. В прошлом году, по словам В.Ельченко, товарооборот составил 55,5 млрд долларов, а за 6 месяцев 2012 года - 26 млрд долларов.

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