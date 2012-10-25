Итогом курсовой политики НБУ станет приведение курса к рыночным реалиям - эксперты

Национальный банк Украины (НБУ) продолжит постепенно следовать за рынком, не препятствуя умеренному росту курса доллара на межбанке и периодически фиксируя официальный курс на определенные периоды путем его повышения.

Об этом говорится в опубликованном квартальном экономическом отчете Ukrainian Economic Trends Forecast на IV квартал 2012 г. аналитической группы Da Vinci AG.

В документе отмечается, что динамика курса НБУ свидетельствует об окончательно принятом решении регулятора «отпускать» курс. По оценкам аналитиков, рост курса на межбанке говорит о том, что вмешательства регулятора можно ожидать ровно настолько, чтобы изменения не были слишком резкими.

В отчете говорится, что удержания курса как такового не происходит, о чем может свидетельствовать фиксация официального курса НБУ на фоне повышательного тренда межбанка.

«В отличие от фиксинга регулятора во время долгосрочных удержаний, его позиция более не отражает реальный розничный обменный курс», - подчеркивается в документе.

В Da Vinci AG отмечают, что максимальная стоимость доллара США к концу текущего года вряд ли превысит 8,4-8,45 гривен.

«По нашим оценкам, это предельный уровень при негативном сценарии на базе актуальных макропоказателей. Превышение данной отметки возможно лишь в случае дальнейшего ухудшения мировой конъюнктуры для отечественного экспорта и роста бюджетного дефицита. В то же время мы пересматриваем ориентир оптимистического сценария к концу года в сторону повышения с 8,15 до 8,2-8,25», - отмечается в Ukrainian Economic Trends Forecast.

«Аналитики отмечают, что итогом такой курсовой политики станет приведение ее к рыночным реалиям. В то же время, по нашему мнению, ключевой угрозой данному процессу являются девальвационные настроения населения, спрос со стороны которого способен сорвать плавность оптимального девальвационного сценария и привести к резким колебаниям на рынке и «обвалам». Однако данный риск может быть нивелирован снижением покупательской способности населения, которое не будет иметь экстра-средств для вложений в иностранные валюты», - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что к концу года украинская национальная валюта девальвирует на 10% - до 8,8 грн за один доллар.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 20 сентября т.г. заявил, что в проекте госбюджета на 2013 год, который отправлен правительству на доработку, был использован прогнозный курс на уровне 8,11-8,2 гривни за один доллар. Ранее лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявлял, что госбюджет на 2013 год рассчитывался исходя из курса 8,4 грн за 1 доллар.

Бюджет-2012 был рассчитан исходя из курса гривни – 8 грн за 1 доллар.