Средневзвешенный курс на межбанке в среду составил 8,1497 грн/долл

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 24 октября, снизился до 8,1497 грн/долл. по сравнению с 8,1437 за предыдущий банковский день.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 1,387 млрд долл. (в эквиваленте), что на 22,4 млн долл. больше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 966,4 млн долл.

Как сообщалось, в среду, 24 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими 8,1750/8,1850, к 12:00 сузился спрэд 8,1785/8,1835. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 8,1870/8,1970 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2612/17, к 12:00 цены снизились 0,2603/07. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2604/08. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,3700 (+0,1600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2986/88, а к 15:00 понизились до 1,2943/45. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6170/10,6315, к 12:00 цены ушли вниз 10,5770/10,5875. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись 10,5955/10,6120.