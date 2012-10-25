«УкрСиббанк» в январе-сентябре получил 59,636 млн грн прибыли

«УкрСиббанк» в январе-сентябре 2012 года получил 59,636 млн грн прибыли против 1,395 млрд грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в квартальном отчете банка.

Согласно отчету, прибыль банка в III квартале 2012 года составила 7,455 млн грн, против убытка в размере 835,666 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-сентябре сократились на 11% и на 1 октября 2012 года составили 29,085 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 15%, до 15,734 млрд грн, обязательства - на 13%, до 26,465 млрд грн. Уставный капитал банка сократился в 4,2 раза - до 1,774 млрд грн, собственный капитал вырос на 11% - до 2,621 млрд грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

BNP Paribas (Франция) владеет 99,9992% акций «УкрСиббанка».

«УкрСиббанк» в 2011 году увеличил убыток на 22% по сравнению с 2010 годом - до 3,717 млрд грн.