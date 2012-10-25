На межбанке торги закрылись котировками 8,1790/8,1870 грн/долл.

В четверг, 25 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1790/8,1850, к 12:00 цены снизились до 8,1720/8,1800. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 8,1790/8,1870 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2617/21, к закрытию торгов цены повысились до 0,2620/24. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,2200 (-0.1500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2960/1,3020. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6270/10,6365, к 12:00 цены составили 10,6245/10,6410. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,6235/10,6375.