Прямой госдолг Украины вырос на 0,9%

Государственный долг Украины (без учета суммы гарантированного государством долга) на 30 сентября 2012 года составил 394,415 млрд грн или 49,345 млрд долл., что на 0,9% больше показателя на конец августа 2012 года.

Как отмечается в сообщении Министерства финансов Украины, государственный внешний долг Украины в прошлом месяце вырос на 3,1% - до 25,482 млрд долл. или 203,677 млрд грн.

При этом внутренний государственный долг в сентябре сократился на 1,3% - до 23,863 млрд долл. или 190,737 млрд грн.

Минфин не уточняет сумму гарантированного государством долга на конец сентября. На 31 августа гарантированный госдолг составлял 12,641 млрд долл.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составлял 473,12 млрд грн или 59,216 млрд долл.