Британия вышла из рецессии благодаря Олимпиаде

Экономика Великобритании вышла из рецессии в третьем квартале, показав самый сильный квартальный рост за пять лет. ВВП Великобритании вырос на 1% в июле-сентябре в квартальном исчислении при прогнозе роста на 0,6%, сообщает Рейтер со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В апреле-июне ВВП сократился на 0,4%. В годовом исчислении экономика показала нулевую динамику, что тоже оказалось лучше прогнозов. Аналитики ожидали сокращения на 0,5%.

Скачок роста был обусловлен множеством временных факторов, включая Олимпийский игры, которые могли замаскировать изначально слабую картину.

Тем не менее, результат намного лучше, чем ожидалось, и может означать, что 2012 год закончится для британской экономики не на "красной" территории.

Возобновление роста после трех кварталов сокращения подряд стало хорошей новостью для коалиционного правительства, от которого требуют новых мер поддержки экономики.

Однако подъем в третьем квартале во многом зависел от продаж билетов на лондонские Олимпийские игры - по оценке статистического бюро эти продажи обеспечили пятую часть квартального прироста - и от восстановления после дополнительных государственных праздников во втором квартале.

Экономисты говорят, что если исключить эти разовые эффекты, рост британской экономики окажется слабым и проблемы еврозоны, вероятно, все еще будут препятствовать ему в ближайшие месяцы.

"Это был очень хороший показатель, но закономерно хороший", - сказал Алан Кларк из Scotiabank, отметив поддержку от продажи билетов на Олимпийские игры и удар, нанесенный в июне дополнительными праздниками.

"Велика вероятность, что экономика не сократится в среднем за этот год... Она, возможно, останется без изменений и, с точки зрения монетарной политики, это дает Банку Англии повод приостановить количественное смягчение".

После снижения показателей безработицы и инфляции на прошлой неделе, министр финансов Джордж Осборн сказал, что эти цифры свидетельствуют в пользу экономической политики государства.

"Нам еще предстоит долгий путь, но эти цифры показывают, что мы на верной дороге, - сказал он. - Вчерашние слабые данные из еврозоны были напоминанием, что нам ещё угрожают многие экономические проблемы дома и за рубежом".