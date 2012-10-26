Предприниматели не будут подавать справку о включении в Госреестр предприятий - ГНСУ

Украинские предприниматели с 17 декабря 2012 года будут освобождены от необходимости получения и подачи в налоговую службу справки о включении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Как сказано в сообщении, сейчас идет автоматический перенос данных из ЕГРПОУ в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей. Туда же вносятся данные о постановке на учет в органах ГНСУ, Пенсионного фонда, Государственной службы статистики. В дальнейшем органы ГНСУ будут самостоятельно, без привлечения плательщиков, использовать данные реестра, а также данные ведомственных баз данных органов статистики, Пенсионного фонда Украины и других учреждений.

Согласно сообщению пресс-службы, такая новация значительно упростит налоговое администрирование за счет сокращения времени на сбор и подачу необходимых справок и данных. Кроме того, это сэкономит предпринимателям дополнительные средства: ранее справка ЕГРПОУ была платной.

Как отмечают в ГНСУ, ожидаемые организационные изменения предусмотрены Постановлением Кабинета министров № 949-п, а также Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно взятия на учет юридических лиц и физических лиц - предпринимателей». Нормы закона вступают в действие с 17 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли подготовило для рассмотрения Кабинетом министров соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера», которым предлагалось сократить число разрешительных документов на 49 единиц - с 143 ныне действующих до 94. Кроме того, количество малых предпринимателей с начала года выросло на 22%, или на 228 тыс., и по состоянию на 3 октября составило 1,26 млн человек. По мнению руководителя Государственной налоговой службы Александра Клименко, положительная динамика количества предпринимателей обусловлена стимулами, заложенными в законодательстве, а, именно, - упрощением администрирования единого налога, умеренными ставками платежей, мораторием на фактические проверки бизнеса во время адаптационного периода.