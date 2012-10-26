Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), как и планировалось, 26 октября прибыла с визитом в Украину, сообщил агентству УНИАН информированный источник.

Как сообщал УНИАН, техническая миссия МВФ планирует с 26 октября по 2 ноября обсудить в Киеве правительственные программы реформирования финансового сектора.

В ходе визита планируется рассмотреть, в том числе, меры властей по решению вопроса проблемных кредитов, улучшению условий для банковского кредитования и приоритетные направления реформ на 2013 год.

Ранее украинские власти заявили, что считают целесообразным продление действующей программы сотрудничества с МВФ, которая была начата в 2010 году, а не разработку новой.

После одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.