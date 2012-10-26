«Укрэксимбанк» начал выпуск карт Visa с технологией бесконтактных платежей payWave

«Укрэксимбанк» и Visa объявили о начале выпуска первых в Украине карт Visa, оснащенных технологией для осуществления бесконтактных платежей payWave. Об этом говорится в сообщении Visa, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, технология Visa payWave позволяет совершать платежи почти мгновенно одним движением, во всех торговых точках, оборудованных бесконтактными считывающими устройствами. «При этом карту не нужно «прокатывать» или вставлять в платежный терминал, а при транзакциях на сумму до 200 гривен расписываться на чеке или вводить пин-код. Более того, карту можно подносить к бесконтактному считывателю, не вынимая из бумажника» - говорят в Visa.

Также отмечается, что карты Visa payWave отвечают высоким стандартам безопасности Visa благодаря наличию зашифрованного кода, который передается вместе с информацией о платеже и уникален для каждой транзакции.

Технология Visa payWave обеспечивает функциональную совместимость карт и платежных терминалов по всему миру, что дает возможность использовать карты payWave в более чем 30 странах мира, где распространена бесконтактная технология Visa. В Украине картами Visa payWave можно воспользоваться в более чем 350 торгово-сервисных предприятий.

Кроме того указывается, что поскольку все карты Visa payWave оснащены как EMV-чипом, так и магнитной полосой, они принимаются к оплате в любой точке приема традиционных и бесконтактных карт Visa в мире.

«В Украине Visa приступила к внедрению payWave с подготовки инфраструктуры: уже сегодня 5 украинских банков сертифицированы Visa на прием карт Visa payWave и активно работают над развитием инфраструктуры их приема» - сообщила глава офиса Visa Украина Светлана Георбелидзе.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) — универсальное кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 24 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий.