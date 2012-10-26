На фоне дефицита валюты НБУ заявляет, что ситуация стабилизируется после выборов

Работники опрошенных агентством УНИАН пунктов обмена валют и банковских касс в Киеве на Крещатике и Майдане Незалежности заявляют о дефиците или отсутствии наличной валюты для продажи.

На вопрос о наличии валюты в одних обменниках отвечают, что «нет долларов и евро», другие говорят, что есть доллары, но небольшая сумма (менее 100 долл.), все они мелкого номинала и «потрепанные».

Заместитель председателя Национального банка Украины Вера Рычаковская заявила в пятницу журналистам, что ажиотаж на валютном рынке создается искусственно, имеет спекулятивные основания и является традиционным в предвыборный период.

«Это предвыборная ситуация... Только пройдут выборы, через некоторое время все стабилизируется», - сказала В.Рычаковская.

При этом она отметила, что НБУ провел анализ нескольких предвыборных периодов, который показал, что подобная ситуация повторяется перед каждыми выборами.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что к концу года украинская национальная валюта девальвирует на 10% - до 8,8 грн за один доллар.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 20 сентября т.г. заявил, что в проекте госбюджета на 2013 год, который отправлен правительству на доработку, был использован прогнозный курс на уровне 8,11-8,2 гривни за один доллар. Ранее лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявлял, что госбюджет на 2013 год рассчитывался исходя из курса 8,4 грн за 1 доллар.

Бюджет-2012 был рассчитан исходя из курса 8 грн за 1 доллар.