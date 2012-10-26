На межбанке торги закрылись котировками 8,16/8,17 грн/долл.

В пятницу, 26 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1590/8,1670, к 12:00 цены поднялись до 8,1685/8,1725. К закрытию торгов ценовые уровни понизились к 8,1650/8,1700 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2593/97, к 12:00 цены повысились до 0,2597/0,2601. К закрытию торгов цены снизились к 0,2594/98. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,4870 (+0.2670).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2934/36, а к 15:00 понизились до 1,2895/97. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5530/10,5625, к 12:00 цены ушли вверх 10,5695/10,5790. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали к 10,5275/10,5380.