Нацбанк от продажи памятных монет уже заработал больше, чем за весь 2011 год

В январе-сентябре 2012 года Национальный банк Украины (НБУ) реализовал 908 тыс. штук памятных монет, что в 1,5 раза больше, чем за весь 2011 год. Об этом сообщила начальник управления нумизматической продукции Нацбанка Тамара Лашманова в пятницу на пресс-конференции.

Количество проданных монет из золота составило 8 тыс. шт., серебра - 97 тыс. шт., нейзильбера - 803 тыс. шт.

По ее словам, сумма выручки от продажи таких монет за три квартала т.г. уже составила 118 млн грн, при том, что за весь 2011 год этот показатель был на уровне 80 млн грн.

Общее количество выпуска Нацбанком составляет почти 550 памятных монет, в т.ч. 28 монет - в 2012 году. Кроме того, 29 октября НБУ вводит в обращение монету «Українська лірична пісня» (серебренную номиналом 10 грн, из нейзильбера - 5 грн), а до конца т.г. будут выпущены еще 8 монет.

Как сообщал УНИАН, НБУ постановлением №341 от 13 августа 2012 года, которым вносятся соответствующие изменения в Инструкцию об организации изготовления, выпуска в обращение и реализации памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции, снял ограничения на реализацию памятных монет Нацбанка исключительно на внутреннем рынке.